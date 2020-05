Samsung La Terrasse : un écran plat pour votre été sur la terrasse

Les amateurs de divertissement ne seront plus confinés à l’intérieur pour regarder leurs téléséries et films préférés. Samsung a conçu pour eux un téléviseur pour l’extérieur.

Bien nommé La Terrasse, ce téléviseur 4K QLED du géant sud-coréen Samsung arrive à temps pour la belle saison. Cet écran plat a été conçu pour les conditions de luminosité extérieure qui, on l’imagine, n’ont rien à voir avec l’éclairage de nos salons.

Offert en grandeurs 65 et 75 po, ce téléviseur intelligent doté d’un indice de durabilité IP55 peut supporter les intempéries et les expositions à l’eau et à la poussière.

Avec ce téléviseur, Samsung dit s’adapter aux nouvelles conditions et habitudes de vie, comme le travail à domicile que des millions de gens ont découvert en cette période de pandémie covid-19.

Pour obtenir une image très brillante, le téléviseur La Terrasse intègre un écran cristallin offrant une luminosité de 2000 nits, suffisante pour des conditions en plein jour.

Les amateurs de sport ne seront pas déçus d’apprendre que l’écran possède un taux de rafraîchissement élevé de 120 Hz et, pour contrer les effets indésirables des conditions extérieures, une technologie antireflet et une image adaptative qui optimisent le contenu en fonction de l’environnement, peut-on lire sur le communiqué. Même la télécommande résiste aux intempéries.

Comme tous les téléviseurs modernes, celui-ci offre la technologie intelligente maison Tizen et le service vidéo TV Plus comptant plus de 120 chaînes.

Barre de son La Terrasse

Pour compléter l’écran, Samsung propose la barre de son La Terrasse, elle aussi conçue pour les éléments extérieurs, avec les connexions sans fil habituelles Wi-Fi et Bluetooth.

Dimensions et prix

En 65 po, l’écran pèse 37,1 kg et fait 59,8 mm de profondeur.

Prix arrondis au dollar près, l’écran 65 po coûte 7000 $CA et le 75 po 9000 $CA. Les premières livraisons commenceront vers le 24 juin, selon la page Web dédiée à ces écrans.