Une légende des Knicks atteinte de la COVID-19

L’ancien joueur des Knicks de New York Patrick Ewing a révélé avoir reçu un diagnostic positif à la COVID-19, vendredi.

Aujourd’hui entraîneur-chef du programme de basketball de l’Université Georgetown, Ewing a annoncé la nouvelle via un communiqué de l’école. «Ce virus est sérieux et ne devrait pas être pris à la légère. Je veux encourager tout le monde à ne pas prendre de risque et à prendre soin de soi-même et de ses êtres chers», a-t-il mentionné, remerciant au passage les travailleurs de première ligne.

L’Université Georgetown a quant à elle précisé qu’aucun autre membre de l’équipe n’avait été infecté par le virus. L’instructeur jamaïcain, lui, est présentement en isolation dans un hôpital de D.C.

Surnommé «The Beast from the East», Ewing a fait la pluie et le beau temps dans la Grosse Pomme pendant une quinzaine d’années, de 1985 à 2000. Il a ensuite conclu sa carrière avec les SuperSonics de Seattle et le Magic d’Orlando.

Jamais champion de la NBA, il a tout de même été intronisé au sein du Temple de la renommée du basketball en 2008.