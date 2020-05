ALLARD née RENAUD, Jeanne



À Montréal le 14 mai 2020, à l'âge deest décédée madame Jeanne Renaud, épouse de feu Emmanuel Allard.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Andrée (Ronald Tougas), Yves (Denise Bergeron), Jean (Louise Bellisle), Danielle (Olivier Robert) et Mario (Danielle Paquette); ses petits-enfants: Geneviève, Jean-Sébastien, Marie-Claude, Philippe, Gabriel et Évelyne; ses arrière-petits-enfants: Chloé, Marc-André, Sophia, Louis-Philippe, Daphné ainsi que parents et amis.La famille tient à remercier le personnel du 8e étage de la Résidence Berthiaume-du-Tremblay et particulièrement Manon pour leur soutien et les bons soins prodigués.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne de la sclérose en plaques ou à Crohn et Colite Canada ou la Fondation Berthiaume-du-Tremblay.En raison de la pandémie due à la COVID-19, les détails concernant les funérailles seront communiqués ultérieurement, lorsque la situation le permettra.