GAGNON, Guy, c.r., LL.L



À Montréal, le 1er mai 2020, à l'âge de 91 ans, est décédé le très aimé Guy Gagnon. Homme de coeur, grand juriste, homme de scène aussi, épris de culture et de musique.Il laisse dans le deuil sa bien-aimée Luce Moreau et les siens; ses cinq fils Pierre-Yves, Hubert, Jean-François, Philippe, Bertrand et leurs épouses; ses onze petits-enfants et ses trois arrière-petits-enfants; ses soeurs et frères; ses neveux et nièces ainsi que collègues et amis.Atteint de la maladie d'Alzheimer pour la dernière décennie de sa vie, la COVID-19 ne l'épargna pas. Il repose maintenant en paix et veille sur chacun de nous.En raison des mesures de la santé publique dues à la pandémie COVID-19, un dernier hommage à ce grand homme sera célébré à une date ultérieure. Pour plus d'informations, voir Avis de décès Guy Gagnon Magnus Poirier.