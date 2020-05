ROY, Marguerite



À Montréal, le 12 mai 2020, à l'âge de 88 ans et 11 mois, est décédée Mme Marguerite Roy, épouse de feu Marcel Auger.Elle repose maintenant auprès des siens, et elle laisse dans le deuil sa fille Sonia, son conjoint Serge, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants, ainsi que ses soeurs et frères, belles-soeurs et beaux-frères, et plusieurs neveux et nièces et arrière-neveux et arrière-nièces.Un grand remerciement à tout le personnel de la Résidence Auclair de Montréal pour tous les bons soins qu'elle a reçu.