SUREAU née BÉDARD Michelle

À l'hôpital Charles-Lemoyne, le 18 mai 2020, à l'âge de 72 ans, est décédée Mme Michelle Bédard, épouse de M. Réal Sureau.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants, Julie (Stéphane) et Dominique (Jannet), ses petits-enfants, Maxime, William et Antoine, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.Dû à la situation, il n'y aura pas d'exposition au salon funéraire. Les cendres de Mme Bédard seront enterrer au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges à une date ultérieure.