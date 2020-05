DENIS, Michel Pierre



À Montréal, le 17 mai 2020, dans une profonde sérénité, est décédé Michel Pierre Denis, fils de Georgette Lupien et de Roland Denis.Outre son épouse, Lucille Beauchemin, il laisse dans le deuil sa fille Isabelle (Martin et Benoît), son fils Marc-André (Emmanuelle), sa petite-fille Amy, et les fils de son épouse, Maxime Perreault (Marie-France) et Jérôme Perreault (Marie-Claude).Il laisse également dans le deuil sa soeur Mireille, ses nièces, neveux, cousins et de très nombreux amis dont Pierre, Benoît, Jacques et Bernard.Homme cultivé et doté d'un bon sens de l'humour, il a exercé avec passion son travail d'enseignant de français, d'histoire et d'éducation physique à Ville Saint-Laurent.Une cérémonie à sa mémoire se déroulera lorsque les mesures de distanciation sociale seront levées.