NIQUETTE, Gilles



Au C.H. Pierre Le-Gardeur, le 20 mai 2020, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Gilles Niquette.Il laisse dans le deuil sa conjointe madame Rita Pouliot et ses enfants Manon Lennon (Patirck Poupart), Chantal Lennon (Réjean Lessard), Ghyslain Lennon (Shannon Gerry), Christian Lennon (Dee Blondeau), ses petits-enfants Marc, Jérémy, Jonathan, Jason, Rita et Jessica, ses arrière-petits-enfants Alyssa, Nash et Jackson, son frère Denis, sa soeur Jeanne-D'Arc, ses beaux-frères et belles-soeurs Claudette (Jean-Guy Gauthier), André, Yvon (Lisette Desaulniers) ainsi que ses neveux, nièces, parents et amis.La famille tient à remercier le personnel du C.H. Pierre Le-Gardeur pour leurs bons soins.Les funérailles auront lieu en suivant les mesures sanitaires en vigueur.La famille recevra les condoléances le samedi 30 mai de 13h à 16h, les funérailles suivront à 16h en la chapelle du :