CONSTANTINEAU, Claire



Au C.H. Pierre Le-Gardeur, le 18 mai 2020, à l'âge de 92 ans, est décédée madame Claire Constantineau, épouse de feu Alfred Dumont.Elle laisse dans le deuil ses enfants Chantal, Robert, Philippe et Claudette (Richard), ses petits-enfants Stéphane (Julie), Mathieu (Marika), Emmanuel (Jessica), Joël, Nicolas, Cybèle, Nathan et Tim, ses arrière-petits-enfants Mia, Christopher, Emma-Rose, Maeva, Latica, Naomie et Raphael, ses frères et soeurs Gisèle (Hugues), Lise (Pierre) et Yvon (Lise) ainsi que ses neveux, nièces, parents et amis.Les funérailles auront lieu à une date ultérieure au :