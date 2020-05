MORIN, André



Le 16 mai 2020, à l'âge de 93 ans, est décédé André Morin, époux de Vicky LeBrun et père de feu Renée-Claude Morin.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Line, Michel et Josée (Mario), ses petits-enfants Valérie, Olivier, Guillaume, Christian et Corine, ses arrière-petits-enfants, son frère Yvon, sa soeur Reine ainsi que parents et amis.Dû aux circonstances, les funérailles auront lieu à une date ultérieure.6500 BOUL. BOUL. COUSINEAUST-HUBERT, QCwww.dignitequebec.com