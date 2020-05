LAROUCHE, Francyne



Ce 16 mai 2020, à l'âge de 68 ans décédait Francyne Larouche, laissant dans le deuil son père Aurèle, ses enfants Sylvain, Yanick (Richard) et Karyne (Vincent), ses petits-enfants Michael, Alexandra, Émylie, Marie-Lou, Gabriel et Romy, sa soeur Nicole, ses neveux, nièces, de la famille et amis.Elle trouve enfin la paix à ses peines et souffrances.En raison de la situation actuelle particulière, les funérailles se tiendront en privé.La famille tient à remercier chacun pour les mots chaleureux partagés depuis.