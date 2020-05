SAVARY, Paulette "Paula"



Le mercredi 13 mai 2020, à l'âge de 82 ans, est décédée madame Paulette "Paula" Savary, de l'Ile Perrot.Elle laisse dans le deuil son conjoint Rémi Normandeau, ses deux enfants Georges, Françoise (David), sa petite-fille Helene (Lucas) et son arrière-petite-fille Scarlett. Elle laisse aussi dans le deuil les cinq enfants de son conjoint Sylvaine (Claude), Gérald (Johanne), Guy, Agnès (Stan) et Elise (Yves), ses onze petits-enfants Martin (Andrée-Anne), Dominique (Patrice), Alyssa, Maude (Vincent), Adèle, Nathan (Angélique), Jason, Joshua (Sixtine), Maxime (Vanessa), Timothy et Laura (Nic), ses cinq arrière-petits-enfants Charlie, Mégane, Thomas, Olivier et Elisa, ainsi que ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces.En raison des circonstances actuelles, l'inhumation aura lieu dans l'intimité au cimetière Notre-Dame-des-Neiges.