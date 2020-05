AZOULAY, David



À Montréal, le 19 mai 2020, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur David Azoulay, époux de madame Pierrette De Courten.Il laisse dans le deuil son épouse, ses fils Stéphane, Micael, Alexandre, Jonathan, Thierry, David-Olivier et leurs conjointes; ses filles Corinne, Tania, Joëlle, Pascale et leurs conjoints; ses nombreux petits-enfants, ses frères, Élie, Raphaël et Daniel; sa soeur Mireille, ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces, parents et amis. Il est parti rejoindre sa mère feu Iza "Élisa" et sa soeur feu Gaby (Romano).En raison des circonstances concernant la COVID-19, il n'y aura aucun rituel funéraire.Son corps sera envoyé et enterré dans la ville de Nahariya en Israël.