OUIMET, Murielle



De Laval, le 18 mai 2020, à l'âge de 82 ans, est décédée Mme Murielle Ouimet, fille de feu Lauréat Ouimet et Gabrielle Joly.Précédée de ses frères et soeurs : Marc, Marcel, Thérèse, Lise et Pauline, elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs : Jean-Paul (Ginette), Françoise, Gérard (Denise), Rose (Maurice), Robert (Micheline) et Philippe (Louise), ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux autres parents et amis.En raison des circonstances, les rituels funéraires se dérouleront dans l'intimité de la famille au complexe funéraire :Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société de l'Arthrite.