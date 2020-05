LUNEAU, Guy



À Montréal, le mardi 12 mai 2020, à l'âge de 87 ans, est décédé Guy Luneau, veuf de Francine Racicot.Il laisse dans le deuil son fils Sylvain, sa belle-fille Karin, son petit-fils Jason-Guy, sa soeur Denise, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis.Étant donné les circonstances, la famille a choisie de reporter les funérailles à une date ultérieure.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation de l'Institut de Cardiologie de Montréal serait apprécié.