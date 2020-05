HÉBERT, Denise



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de Denise Hébert, survenu à l'Hôpital du Sacré-Coeur de Montréal, le 12 mai 2020, à l'âge de 86 ans.La défunte laisse dans le deuil son époux, Normand Mondoux, ses fils, Jean (Lyne), Yvan (Marie-Josée), sa soeur Louise (Michel), son frère Gérard (Colette), ses cinq petits-enfants, Marie-Josée, Jean-Philippe, Valérie, Patrick, Sébastien, ses quatre arrière-petits-enfants, Ally, Emma, Kelly-Ann, William, également Samuel et Olivier ainsi que tous les neveux, nièces et amis.En raison des circonstances actuelles, une cérémonie commémorative sera célébrée à une date ultérieure.La famille tient à remercier le personnel de la résidence le Villagia de l'Ile Paton ainsi que tous les intervenants de l'Hôpital du Sacré-Coeur, pour leur dévouement et leurs bons soins.