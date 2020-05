LEFEBVRE, Anne-Marie



À Montréal, au Centre Benjamin-Victor-Rousselot, le samedi 16 mai 2020, est décédée Mme Anne-Marie Lefebvre.Elle laisse dans le deuil ses frères et soeurs Annette (Pierre), Irène, Les Côté, Lise (Harry), ses frères Gilles (Claudette), André (Marie) et Claude (Rollande), ses tantes Irène et Françoise, nièces, neveux, cousins(nes) et amis(es), dont Shirley.La famille tient à remercier l'équipe du deuxième étage du CHSLD Rousselot pour leur dévouement envers Anne-Marie.En raison de la pandémie, le service funéraire sera reporté à une date ultérieure.