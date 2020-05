Baseball: James Paxton est prêt

Le lanceur des Yankees de New York James Paxon a indiqué qu’il a complètement récupéré de son opération au dos et qu’il est prêt à revenir au jeu quand la saison 2020 du baseball majeur s’amorcera.

«Je crois que j’ai fait 12 ou 14 pratiques, a-t-il dit au réseau YES vendredi. Je me sens vraiment bien. Mon dos n’est pas un problème. Je me sens en parfaite santé, alors je serai prêt dès que la campagne s’amorcera. Je pense que je suis de retour à pleine puissance.»

En février dernier, le Canadien de 31 ans est passé sous le bistouri pour traiter un kyste à un disque dorsal. Il a en fait subi une discectomie qui est une intervention chirurgicale consistant à retirer un disque intervertébral.

À sa première campagne avec les Bombardiers du Bronx en 2019, le gaucher a présenté une fiche de 15-6 et une moyenne de points mérités de 3,82. Précédemment, il avait porté l’uniforme des Mariners de Seattle de 2013 à 2018, réussissant notamment une partie sans point ni coup sûr aux dépens des Blue Jays à Toronto le 8 mai 2018.

La saison 2020 du baseball majeur n’a pas été en mesure de s’amorcer le 26 mars dernier, en raison de la pandémie de coronavirus. Le circuit Manfred, comme les autres ligues sportives professionnelles, tente présentement de trouver un moyen de reprendre ses activités.