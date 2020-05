Beau temps et chaleur: bon pour l’âme, mais pas pour se débarrasser du virus

L’arrivée de la chaleur et du beau temps a de quoi réjouir tout le monde. Avec les rassemblements de 10 personnes et moins qui sont désormais permis, il faudra cependant faire attention à ne pas oublier que le virus rôde malgré tout.

«Il n’y a pas beaucoup d’indications que la température a un effet majeur sur l’épidémie», affirme la Dre Cécile Tremblay, microbiologiste et infectiologue au CHUM.

Deux études ont analysé les effets de la chaleur sur la COVID-19.

«Une étude a montré qu’il n’y avait pas de différence et l’autre étude a montré que peut-être quelques degrés de différence pouvaient atténuer légèrement la propagation du virus, mais pas suffisamment pour vraiment altérer les parcours des pandémies», explique la Dre Tremblay.

Une chose est certaine : «ce n’est pas sur la chaleur qu’il faut compter pour se débarrasser du virus», dit-elle.

La microbiologiste donne en exemple l’Amérique du Sud où la chaleur des pays qui s’y trouvent n’empêche pas que le continent soit devenu l’épicentre du nouveau coronavirus.

Ce qui permettra surtout d’éviter une hausse de la propagation de la COVID-19 dans la province, c’est le respect des mesures de sécurité dictées par la santé publique, soutient-elle.

Même si la province se déconfine, il ne faut pas négliger le port du masque et la distanciation sociale.

«Si on ne respecte pas les conditions qui vont avec le déconfinement, moi je suis d’accord qu’on permette ces petits rassemblements-là parce qu’un moment donné, il faut souffler, mais il faut le faire en l’accompagnant de mesures de sécurité, sinon ça va être une source de problème et on va se trouver dans la même situation qu’avant», prévient-elle.