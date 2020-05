Besoin d’aide? Consultez un professionnel

Puisque chaque situation est unique, vous pourriez avoir besoin d’informations ou de conseils juridiques complémentaires pour vous aider à surmonter les événements que vous traversez. Vous trouverez ici une sélection de ressources utiles pour vous accompagner dans vos démarches. Ces ressources sont gratuites ou à faible coût.

• À lire aussi: La loi et vos droits au temps de la COVID-19

Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) – www.cavac.qc.ca

Vous pouvez vous tourner vers un Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) pour recevoir de l’aide si vous êtes victime de fraude, de violence familiale ou de tout autre acte criminel.

Centres d’assistance et d’accompagnement aux plaintes du réseau de la santé et des services sociaux — 1-877-767-2227 et www.fcaap.ca

Si vos droits en tant qu’usager du réseau de la santé et des services sociaux ne sont pas respectés, vous pouvez formuler une plainte. Les Centres d’assistance et d’accompagnement aux plaintes sont là pour vous accompagner.

Centres de justice de proximité (CJP) – www.justicedeproximite.qc.ca

Tout au long de l’année, vous pouvez visiter le Centre de justice de proximité de votre région pour obtenir de l’information juridique. Actuellement, les bureaux de ces centres sont fermés. Toutefois, vous pouvez obtenir de l’information juridique par téléphone en communiquant avec le CJP de votre région.

Clinique d’assistance juridique COVID-19 – 1-866-699-9729

La situation actuelle crée des enjeux juridiques sans précédent. Si vous avez des questions, que ce soit sur le consentement aux soins, vos indemnités financières ou tout autre enjeu de nature juridique, des juristes sont disponibles de 8 h 30 à 16 h 30 pour vous répondre. Cette clinique gratuite a été instaurée par la Commission des services juridiques (CSJ) et le Centre d’accès à l’information juridique (CAIJ), à l’initiative du ministère de la Justice du Québec et du Barreau du Québec.

Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) – www.cnesst.gouv.qc.ca

Pour répondre aux nombreuses questions que vous pourriez vous poser en matière de droit du travail, la CNESST a mis en place une section « Questions et réponses » sur son site. Vous y trouverez de l’information sur la santé et la sécurité au travail, sur les normes du travail, sur les indemnisations ainsi que des informations spécifiques pour les travailleuses enceintes.

Ligne téléphonique de la Chambre des notaires — 1-800-NOTAIRE (668-2473)

Cette ligne permet aux Québécois de parler gratuitement à des notaires pour obtenir des informations juridiques sur des sujets variés comme l’achat d’une maison, le démarrage d’une entreprise, un mariage, la naissance d’un enfant, la maladie ou la mort d’un proche.

Ligne téléphonique pour personnes victimes de violence conjugale (Juripop) – 1-844-312-9009

Si vous avez des questions de droit familial en lien avec une situation de violence conjugale, vous pouvez contacter cette ligne téléphonique offerte par Juripop et bénéficier d’une rencontre téléphonique de 20 minutes avec un avocat.

Médiation familiale : outil de recherche de Justice Québec – www.justice.gouv.qc.ca

Si vous êtes en instance de séparation ou si la situation actuelle exige que vous revoyiez les modalités de garde ou le montant de la pension alimentaire, vous pouvez faire appel à la médiation familiale à distance. Le site du ministère de la Justice du Québec offre un outil de recherche qui vous permettra de trouver un médiateur familial disponible dans votre région.

Sites gouvernementaux

En tout temps, vous pouvez consulter les sites gouvernementaux quebec.ca/coronavirus et canada.ca pour de l’information générale liée à la crise sanitaire. Ces sites sont constamment mis à jour et pourront vous rediriger vers des ressources adaptées à vos besoins.