BOUGIE, Robert



À Montréal, le 2 mai 2020, à l'âge de 88 ans, est décédé Monsieur Robert Bougie, époux de feu Madame Jeannine Parent.Il était le père de Pierre (Carole Forget) et feu Gaétan (Sylvie Dionne). Il laisse aussi dans le deuil ses petits-enfants Caroline, Katerine, David, Charles, ses six arrière-petits-enfants, sa soeur Claire, son frère Bernard ainsi que plusieurs parents et amis.Au lieu de fleurs, un don à la Société Alzheimer serait apprécié en la mémoire de Robert Bougie.