Ça s’améliore dans les résidences pour aînés

La situation va de mieux en mieux dans les centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) et résidences privées pour aînés (RPA) du Québec, même s’il est trop tôt pour crier victoire.

Cette semaine, François Legault affichait un optimisme prudent. « Le nombre de CHSLD qui ont plus de 15 % de personnes infectées a quand même pas mal diminué. [...] Par contre, il y a des nouveaux CHSLD qui ont quelques cas. [...] Donc la situation, de certains points de vue, va mieux, puis dans d’autres, va moins bien », a-t-il avancé mardi.

Notre Bureau d’enquête a analysé les données des derniers jours provenant du ministère de la Santé. On constate que même si de nouveaux foyers de contamination apparaissent encore, le nombre de personnes infectées est globalement en baisse, tout comme le nombre de résidences qui sont aux prises avec la COVID-19.

Le nombre d’établissements «critiques» est stable

Le ministère de la Santé considère comme critique la situation dans les établissements où plus de 25 % des résidents sont atteints par le virus. Le nombre de résidences dans cette situation demeure stable. Seulement deux nouveaux établissements se trouvent dans cette catégorie pour les CHSLD, et on en retrouve quatre en moins pour les RPA.

Comme le mentionnait le premier ministre, on compte aussi moins de résidences avec plus de 15 % de locataires infectés.

NOMBRE DE CHSLD CRITIQUES

14 mai: 26

21mai: 28

NOMBRE DE RPA CRITIQUES

14 mai: 18

21mai: 14

Le nombre de cas et d’établissements touchés a baissé

Entre le 14 et le 21 mai, le nombre d’aînés infectés dans les résidences pour personnes âgées au Québec est en baisse, passant de 3671 à 3041.

On dénombre également moins d’établissements qui se déclarent actuellement touchés par le coronavirus. Le 14 mai, 368 résidences étaient aux prises avec au moins un cas actif, selon les données du ministère. Ce nombre avait baissé à 305 le 21 mai, 63 de moins que la semaine précédente.

La liste comporte des erreurs

Au ministère de la Santé, on reconnaît qu’il y a encore « des chiffres erronés chaque jour depuis la publication de cette nouvelle liste ». Le ministère explique les nombreuses erreurs par le changement de système de prise de données, qui a été modifié récemment.

Certaines résidences ont même vu leur total de morts baisser depuis quelques jours.

Par exemple, entre le 14 mai et le 21 mai, le CHSLD Champlain est passé de huit personnes à une personne décédées. La Résidence Vent-de-l’Ouest est passée de quatre à trois personnes décédées de la COVID-19.

Des établissements ne sont plus touchés par la COVID-19

Plusieurs établissements disparaissent de la liste, car ils n’ont plus de cas actifs.

On dénombre 61 RPA et 28 CHLSD sur la liste du 14 mai qui n’y figurent plus le 21 mai.

Par exemple, le CHSLD Angelica et le RPA Domaine des Forges (phase 1), qui comptaient respectivement 37 et six cas, ne se trouvent plus dans les données du gouvernement.

D’autres établissements ont aussi vu leur nombre de personnes infectées chuter. C’est le cas du CHSLD de Saint-Laurent, qui est passé de 42 à huit cas en une semaine, en enregistrant cinq décès de plus. Le RPA Pavillon des Mille-Îles est passé de 18 à un cas, sans aucun décès.

Les nouveaux points chauds

Même si la tendance générale est à la baisse, de nouveaux points chauds apparaissent. Trente résidences ont fait leur entrée sur les listes des résidences infectées depuis le 14 mai. Des établissements ont également rapporté un accroissement important du nombre de personnes malades.

LES PLUS FORTES AUGMENTATIONS DE CAS DEPUIS LE 14 MAI

LES PLUS FORTES ÉCLOSIONS DANS LES 24 DERNIÈRES HEURES

CHSLD : centre d’hébergement et de soins de longue durée

RPA : résidence privée pour aînés