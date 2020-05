LÉTOURNEAU, Jean-Paul



À Montréal, le 19 mai 2020, à l'âge de 89 ans, est décédé M. Jean-Paul Létourneau, tendre époux de Rachel Charland Létourneau.Homme droit et dévoué, au service des autres et de sa famille, il était un employé d'Hydro-Québec.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Gilles (Diane), Monique (Ghislain) et Lise, ses petits-enfants Benoit (Géraldine), Annie, Véronique et Gabriel ainsi que ses arrière-petits-enfants Kayla, Randy et Laly.Il sera aussi regretté par ses soeurs Carmen et Marguerite et son frère Robert, neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.En raison de la situation actuelle, les funérailles se tiendront en privé.Au lieu de fleurs, vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer du Canada.