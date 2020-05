Certains réservent déjà leurs prochains voyages à l’étranger

Même si on ne sait pas quand les frontières vont rouvrir, des Québécois réservent déjà leurs prochaines vacances à l’étranger.

« Présentement, les plus courageux réservent à partir de septembre », affirme Moscou Côté, directeur général de Voyages Constellation et président de l’Association des agents de voyages du Québec.

Les chasseurs d’aubaine sont particulièrement actifs, tout comme ceux qui veulent s’assurer d’avoir une place dans un avion pour les Fêtes.

« Pour l’automne, les prix sont vraiment intéressants, indique M. Côté. On parle de baisses de prix de 20 % à 25 % par rapport à l’an passé. »

Noël dans le Sud

Les plus importants volumes de réservation s’observent pour décembre, les voyageurs faisant le pari que les frontières auront rouvert à ce moment.

Il ne faut toutefois pas se méprendre : les transactions restent anémiques, représentant environ 10 % de ce qu’on voit en temps normal.

Pour stimuler les réservations, les voyagistes ont assoupli leurs politiques. Pour les nouvelles réservations de forfaits dans le Sud, les dépôts ont été ramenés de 300 $ à 100 $. Dans certains cas, il est possible d’obtenir un remboursement quasi complet si on annule au moins 25 jours avant le départ.

Air Canada, qui a continué de relier Montréal à Paris et à Francfort au cours des dernières semaines, a annoncé hier son intention de rétablir certaines liaisons dès le mois prochain.

Ainsi, New York, Chicago, Bruxelles et Londres doivent s’ajouter aux destinations desservies à partir de Montréal dès le mois prochain. Athènes, Rome et Genève pourraient suivre.

Pour l’instant, seuls les voyageurs qui ont la nationalité du pays visité peuvent emprunter ces vols. La frontière canado-américaine est fermée jusqu’au 21 juin tandis que les voyages vers d’autres pays sont restreints jusqu’à nouvel ordre.

Transat et Sunwing ont suspendu tous leurs vols jusqu’à la fin juin. On ne connaît pas encore leurs intentions pour l’été.