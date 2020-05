ROVETO née CALABRESE Pauline

ROVETO née CALABRESE

À Kirkland, le 16 mai 2020, est décédée à l'âge de 90 ans, madame Pauline Calabrese Roveto, épouse de monsieur Jean Roveto.Outre son époux, elle laisse dans le deuil son fils John (Debbie), ses petits-enfants John August (Aimee) et Christina Jean (Christian), ses arrière-petits-fils Jakob, Noah et John Carlo.Elle quitte également ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances le vendredi 29 mai 2020 de 10h à 12h et la liturgie de la Parole suivra à compter de 12h. Compte tenu de la situation actuelle, seulement la famille immédiate peut être présente. Pour ceux qui désirent voir la cérémonie en ligne, une diffusion sur le web aura lieu à 12h via le:www.livememorialservices.com/Home/ServiceDetail/6406Préféré à l'envoi de fleurs, votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Maison de Soins Palliatifs de l'Ouest-de-l'Ile.La famille aimerait remercier Charlene Langlois pour ses bons soins.