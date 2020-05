LACHANCE (née Magnan)

Jeannine



À Montréal, le 11 mai 2020, est décédée Mme Jeannine Magnan, épouse de feu Gérard Lachance.Elle laisse dans le deuil ses 2 filles Diane Bourque-Allen (René Allen) et Micheline Bourque (Alain Coté), ses petits-enfants Judith (Simon, Élie, Sarah), Catherine (Nicolas, Edgar, Léonard), Elliane (Jean-Yves, Laurent, Adèle) et Benjamin (Alexiane) ainsi que sa soeur Suzanne et plusieurs parents et amis.Nos plus sincères remerciements au personnel du CHSLD Le Cardinal pour les bons soins prodigués.Selon ses dernières volontés, aucune cérémonie ne sera célébrée.