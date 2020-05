PRÉNOVEAU, Jean-Jacques



À Laval, le 11 mai 2020, Jean-Jacques Prénoveau s'est éteint des suites de la COVID-19, à l'âge de 94 ans.Il était le fils de Charles-Elie Prénoveau et Yvonne Foisy, et l'époux de feu Marie-Paule Desrochers pendant 66 ans.Il rejoint également ses frères et soeurs : Roger, André, Guy, Jeannine et Denise.Il laisse dans le deuil sa soeur Pauline, son fils Jean-Pierre, sa fille Josée (Louis Côté), son beau-petit-fils Jean-Sébastien (Maura), sa nièce Ginette, neveux et nièces, cousins et cousines, parents et amis.Compte tenu de la situation actuelle, une cérémonie intime à sa mémoire aura lieu quand les circonstances le permettront.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD St-Jude, pour leurs bons soins, leur dévouement et leur courage.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association Pulmonaire du Québec au :Vous pouvez lire un texte hommage à sa vie à: