CARON, Louise



À l'Hôpital de Saint-Jérôme, le lundi 18 mai 2020, est décédée à l'âge de 93 ans (à l'aube de ses 94 ans le 23 mai) Madame Louise Caron, épouse de feu Raymond Bourassa.Elle était la mère de feu Michel Bourassa (Louise De Serres), feu Denise Bourassa et de François Bourassa (Sylvie Larose). Elle laisse également ses petits-enfants Charles, Marianna, Sandro, Gil, Sophie-Marie et Dominic (le fils de Sylvie), ses arrière-petits-enfants et plusieurs neveux et nièces (avec affection particulière pour Monique) ainsi que Annie Lancz (la mère de Sophie-Marie) et plusieurs autres amis (amies).Il n'y aura pas de funérailles, selon ses volontés et compte tenu des circonstances actuelles.