BIGRAS, Frère Oscar, SG



À la Résidence De La Salle, à Laval, le 18 mai 2020, est décédé, à l'âge de, Frère Oscar Bigras, de la communauté des Frères de Saint-Gabriel.Frère Oscar était un intime de Dieu. Religieux-éducateur, il s'est dépensé dans les écoles et collèges pendant 45 ans comme enseignant et directeur (à Sainte-Thérèse de Blainville, à Saint-Lin des Laurentides, au Juvénat de Saint-Bruno, à Saint-Narcisse de Champlain, à Sainte-Anne-des-Plaines, au Grand Juvénat de Mascouche, ainsi qu'au Séminaire Sainte-Trinité). Homme aux multiples talents, il s'adonne, à l'heure de la retraite professionnelle, à plusieurs activités dont l'enseignement de la sculpture et l'entretien du cimetière communautaire dans le parc du Mont Saint-Bruno, en plus d'offrir de son temps aux archivistes de la communauté. Dans ses dernières années, Frère Oscar se consacre à la production de nombreux diaporamas, à la création de sites Web et à la rédaction de la généalogie de sa famille. Il est un modèle de créativité, de patience et de persévérance.Les Frères de Saint-Gabriel expriment leur sincère gratitude à l'équipe soignante de la Résidence De La Salle des Frères des Écoles chrétiennes pour la qualité des soins qui lui ont été dispensés au cours des sept dernières années.Outre sa famille religieuse, il laisse dans le deuil de très nombreux neveux et nièces.Étant donné les directives de distanciation sociale, on procédera à l'incinération du corps, ce qui permettra de célébrer des funérailles publiques plus tard, en présence de l'urne funéraire. Un avis sera publié ultérieurement à cet effet.Après les funérailles, l'inhumation se fera au cimetière Repos Saint-François-d'Assise, 6893, rue Sherbrooke Est, Montréal, QC.