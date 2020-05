GAUVREAU, André



À l'Hôpital Saint-Eustache, le 16 mai 2020, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur André Gauvreau. Il est le fils de feu monsieur Onézine Gauvreau et de feu madame Corine Léveillé.Il laisse dans le deuil ses enfants: Chantal, Yvan (Ginette) et Linda; sa petite-fille Véronique (Simon); ses arrière-petits-enfants: Félix, Gabriel et Elliot, ainsi que plusieurs autres parents et amis. Il rejoint Claire sa bien-aimée ainsi que ses frères et ses soeurs.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Saint-Eustache pour les bons soins prodigués malgré des circonstances particulières.