BOILEAU, Aurèle



Le 17 mai 2020, à l'âge de 97 ans est décédé M. Aurèle Boileau, époux de feu Mme Olive Guertin.Il laisse dans le deuil ses enfants Lucie (Michel Houle) et Jean (Johanne Loiselle), ses petits-enfants Geneviève, Alexandre et Andrée-Anne. Il ira rejoindre sa petite-fille Julie. Il laisse également dans le deuil ses arrière-petits-enfants Émile, Éloïse et Jeanne, ses soeurs Hélène et Marie-Rose Boileau (Jean Rozon) ainsi que de nombreux parents et amis dont Joan Garneau.Retraité du groupe Investors qu'il a représenté pendant plus de 40 ans.L'interdiction de rassemblement actuellement en vigueur ne permettant pas à la famille d'accueillir les proches, elle se recueillera alors dans l'intimité. Toutefois, La Maison Darche Brossard diffusera la cérémonie funéraire sur internet, le samedi 6 juin 2020 à 13h. Ceux qui souhaitent la visionner en direct, ou en reprise, pourront le faire au https://funeraweb.tv/fr/ en sélectionnant le proche disparu sur la page principale (utilisez l'outil "recherche" si nécessaire).7679 BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC, J4Y 1A2www.dignitequebec.com