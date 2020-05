MÉNARD, Robert



C'est avec un immense regret que nous vous annonçons le décès de monsieur Robert Ménard, survenu le 15 mai 2020, à l'âge de 89 ans. Il était le fils de feu Lucena Bourbonnais et de feu Wilfrid Ménard.Il laisse dans le deuil son épouse madame Thérèse Richard; ses enfants, Sylvie et Normand (Sylvie Lapointe); ses petits-enfants, Étienne (Shanelle Henri) et Jean-Philippe; son arrière-petite-fille, Florence, ainsi que plusieurs autres parents et amis. Il fut prédécédé par son fils Daniel.Une célébration de sa vie aura lieu à une date ultérieure quand les circonstances le permettront.Vos marques de condoléances peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.