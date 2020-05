FLEURY, Yvon



De Pointe-aux-Trembles, le 12 mai 2020 à l'âge de 82 ans, est décédé au CHSLD Centre Le Cardinal, monsieur Yvon Fleury, né à Saint-Hubert D'Audet (Lac Mégantic)Outre son épouse bien-aimée madame Céline Labrie, il laisse dans le deuil ses beaux-frères et belles-soeurs: Pierrette Labrie (feu Paul Sylvestre), Rodrigue Labrie (feu Yolande Fradette), Yvan Labrie (feu Ann Higgins), Huguette Labrie (feu Marcel Chouinard), Lucie Maheu (feu Carmin Labrie) ainsi que plusieurs neveux et nièces des familles Fleury et Labrie, parents et amis.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD Centre Le Cardinal de Montréal pour les bons soins et leur dévouement à l'égard de monsieur Fleury.En raison de la pandémie actuelle, une cérémonie commémorative pourrait avoir lieu à une date ultérieure.