PERREAULT, Georges



À Brossard, le 15 mai 2020, à l'âge de 89 ans, est décédé M. Georges Perreault, époux de feu Mme Aline Joanisse.Il laisse dans le deuil ses enfants Serge (Sylvie) et Daniel (Chantale), ses petits-enfants Pascal, Isabelle, Maxime, Mathieu, ses arrière-petites-filles Ève et Lucie, sa soeur Pierrette, ses frères Claude et Aimé ainsi que de nombreux autres parents et amis.Considérant le contexte actuel causé par la pandémie, il n'y aura aucun service funéraire.