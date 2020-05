DESNOYERS, Monique



Au CHSLD St-Jude, le 20 mai 2020, est décédée à l'âge de 83 ans, madame Monique Desnoyers, épouse de feu Marcel Girard.Elle laisse dans le deuil ses enfants, France (Richard), Jocelyne (Sylvain), Suzie (Roger) et Luc (Guylaine), son conjoint Charles, ses petits-enfants, arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines, ainsi que plusieurs parents et amis.En raison des circonstances actuelles exceptionnelles et des impératifs qui prévalent, la célébration se tiendra à une date ultérieure. Les détails vous seront communiqués en temps opportun.