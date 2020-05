CHARTRAND (née CHALIFOUX)

Hélène



À Saint-Jérôme, le 14 mai 2020, à l'âge de 89 ans, est décédée Mme Hélène Chalifoux, épouse de feu Jean Chartrand.Elle laisse dans le deuil ses enfants Yves (Diane Paquette) et Mario (Odette Germain), ses petits-enfants Gabriel, Renaud, Andrée-Anne et Émilie et leurs conjoints(es), son arrière-petite-fille Kaélie, ses soeurs Aline, Lise et Diane, son frère André, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.Une cérémonie en sa mémoire sera célébrée ultérieurement.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de l'arthrite.