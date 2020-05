L’essence du grand chablis à bon prix!

Avec le beau temps qui s’installe enfin, rien de mieux pour se rafraîchir le gosier que de siroter un bon verre de chablis.

La Chablisienne est sans doute l’une des meilleures coopératives viticoles du monde. Son histoire presque centenaire (fondation en 1923) lui a permis de se forger une réputation indiscutable, mais surtout de mettre en place un système de sélection qualitatif qui permet de faire rayonner les vins de Chablis.

Il s’agit ici d’un assemblage de vignes provenant de terroirs classés en premier cru: Berdiot, Côte de Vaubarousse, Fourneaux, Vaucoupin, Vosgros, Beauregard et Côte de Jouan. Des terroirs dont les expositions sont essentiellement sud-est et sud-ouest. C’est ce qui explique en partie le côté riche, presque visqueux, du vin tout en montrant une tenue exemplaire. C’est que ce dernier profite de la magie du sol marneux-calcaire, le fameux kimméridgien, ce qui apporte la salinité (certains diront «minéralité») dans les saveurs. On attribue aussi au kimméridgien la propension à développer une bonne acidité des baies, ce qui se traduit par une impression de fraîcheur en bouche. Des parfums de poire, d’agrume confit et de coquillage chaud. La finale est longue et dotée d’une complexité certaine. Bref, on retrouve dans son verre l’essence même du grand chablis à prix fort alléchant, la plupart des premiers crus classés se détaillant presque le double, souvent plus. Parfait avec le homard dont la saison débute.

La Chablisienne, Chablis Premier Cru Grande Cuvée 2017, France

31,25$ - Code SAQ 12794178 – 12,5 % - 2,5 g/l

★★★ ½ $$ ½

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel