Un infirmier atteint de la COVID-19 méconnaissable après six semaines d’hospitalisation

Une capacité respiratoire très réduite, 50 livres de moins. Un infirmier américain a voulu montrer les ravages de la COVID-19 sur le corps.

Mike Schultz, 43 ans, a été hospitalisé à la mi-mars à Boston alors qu’il visitait son copain. Il sera placé sous respirateur pendant

Il a expliqué à BuzzFeed News qu’il ne pensait pas être atteint de la COVID-19, vu qu’il était jeune et qu’il s’entrainait entre six et sept jours par semaine.

«Je me disais que le coronavirus n’était pas aussi grave que ça jusqu’à ce que je commence à tomber malade», a-t-il expliqué.

«Je me disais que j’étais assez jeune pour ne pas être atteint. Et je sais que plein de gens pensent encore la même chose.»

C’est pourquoi il a tenu à partager sur ses réseaux sociaux un montage photo le montrant avant et après son hospitalisation.

Sur l’image de gauche, prise un mois avant de tomber malade, il pesait environ 190 livres. Sur celle de droite, capturée il y a quelques jours, il n’en pèse plus que 140.

«Je voulais montrer que cela peut arriver à n’importe qui. Que vous soyez jeune ou vieux, que vous ayez des prédispositions ou pas. Ça peut vous arriver», a-t-il dit.