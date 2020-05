André Robitaille: un été Pétillant et corsé

Pour une rare fois dans sa carrière, André Robitaille s’est retrouvé avec un agenda complètement vide pour la période estivale, tous ses projets reportés en raison de la pandémie. Mais l’animateur refuse d’abdiquer. « La COVID-19 ne m’empêchera pas d’avoir un été », annonce-t-il.

« Les gens ont besoin de culture, surtout en ce moment. Avec l’annulation des festivals, le report des spectacles... Il faut trouver une manière de les divertir même en période de confinement », ajoute-t-il.

Ainsi, André Robitaille reviendra aux commandes de Pétillant et corsé pour la durée de la période estivale. Cinq jours par semaine, il prendra place au micro d’ICI Première pour accompagner les Québécois dans leur quotidien. Et comme le laisse présager le titre, on y retrouvera du contenu plus léger (ou « pétillant »), tout comme des sujets plus sérieux (« corsé »).

« On ne peut pas nier la COVID-19, alors oui, on va en parler. Mais on peut aussi emmener les gens ailleurs, leur proposer du contenu qui n’est pas trop lourd et qui leur apporte un peu de positif dans le confinement », explique-t-il.

Une formule à définir

En entretien au Journal, André Robitaille admet que, même si les grandes lignes se dessinent présentement, les détails, eux, restent à préciser. Aura-t-il des collaborateurs ? Des chroniqueurs ? Des segments musicaux ?

Tout ça reste à voir.

« On essaie de comprendre où les gens vont en être cet été. On ne sait pas encore de quoi la situation aura l’air ni de quelle manière on va pouvoir enregistrer. Mais j’ai plein d’idées », explique-t-il.

Parmi ces idées, l’animateur entend se mouiller davantage, abordant des sujets qui l’interpellent personnellement. Un exemple ? La situation des adolescents, dont la fin de l’année scolaire a été amputée de quelques mois en raison de la pandémie.

« Ma fille est en secondaire 5 et elle n’aura pas eu la fin de ses classes comme prévu. Ça, ça m’a complètement déchiré en tant que père. Je ne sais pas ce que je vais faire avec ça, mais je ne peux pas ignorer ce sujet-là dans mon émission », avance-t-il.

► Pétillant et corsé sera diffusée du lundi au vendredi, à 13 h, sur les ondes d’ICI Première, à compter du 22 juin.