Balado «Deviens-tu c’que t’as voulu?» : Une question qui ne laisse personne indifférent

Le journaliste Dominic Tardif a choisi de lancer un balado, afin de pouvoir discuter un peu plus en profondeur avec des personnalités. Le titre, «Es-tu devenu c’que t’as voulu?» – un clin d’œil à la chanson de Daniel Boucher – est le fil conducteur du projet.

«Ça vient de mon amour de l’entrevue. C’est ce que je fais comme journaliste. Le balado me permettait d’embrasser cet amour-là que j’ai pour les entrevues et de rencontrer des gens qui me fascinent», explique le journaliste indépendant, qui avait enregistré ces entretiens bien avant la pandémie.

«Ça m’est arrivé de me dire : c’est plate que tel moment qui s’est produit en entrevue ne puisse pas être entendu par les gens. Parce que tu as beau être capable d’écrire de belles phrases, l’écrit a ses limites», poursuit celui qui collabore entre autres avec Le Devoir et Radio-Canada.

Question profonde

Ainsi, au fil des 11 épisodes de ce nouveau balado, les auditeurs pourront entendre des entrevues longues qui vont plus en profondeur.

«Es-tu devenu ce que tu as voulu? C’est une question qui remue tout le monde. Les gens ont tendance à donner des réponses assez profondes. Ça te contraint de penser au passé, aux choix que tu as faits et à te positionner par rapport au futur aussi. Si je ne suis pas devenu ce que je voulais, quelles décisions je peux prendre aujourd’hui pour devenir cette personne-là?», indique Dominic Tardif.

D’ailleurs, le journaliste trentenaire a su tirer une leçon importante de ses entretiens : c’est normal de se remettre en question.

«Il y a quelque chose de troublant et de quand même rassurant de constater que ces gens-là, qui connaissent du succès dans leur domaine, sont vraiment animés, pour ne pas dire tétanisés, par le doute», avoue-t-il.

Réponses longues

Parmi les invités qui se sont prêtés au jeu, on retrouve Bruno Blanchet, Christiane Charette, François Létourneau, Virginie Fortin et Fanny Bloom. Les trois premiers épisodes sont d’ailleurs déjà disponibles et une nouvelle entrevue sera publiée tous les jeudis.

«Ces personnalités-là qui ont accepté mon invitation c’est de la générosité pure, mais c’est aussi, je crois, parce que ça leur permet d’offrir des réponses longues à des questions qu'ils se font souvent poser. Que ce soit à la télé, à la radio ou dans le journal, les formats appellent des réponses courtes», souligne le journaliste culturel.

«Deviens-tu c’que t’as voulu?» est disponible sur Apple Podcasts, Google Play Music, Spotify, Stitcher ou encore sur devienstu.com.