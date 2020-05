COVID-19: plusieurs points chauds demeurent autour du globe

Si plusieurs pays d'Asie et d'Europe sont parvenus ou sont en voie de maîtriser la pandémie de COVID-19 sur leur territoire, on ne peut en dire autant de certains points chauds où le nombre de cas et de décès continue de progresser à toute vitesse. Tour d'horizon.

États-Unis

Avec tout près de 100 000 morts et plus de 1,6 million de cas, les États-Unis demeurent, de loin, le pays le plus touché par la pandémie en nombre absolu avec 28,4 % des décès annoncés dans le monde. Lors de la plus récente mise à jour des données samedi soir, le pays a enregistré 1127 décès supplémentaires.

Le pays retenait son souffle, en fin de semaine, à l'approche du cap des 100 000 décès alors que les initiatives de déconfinement se multiplient. Plusieurs personnalités, dont le candidat démocrate Joe Biden, ont critiqué le président américain Donald Trump qui a choisi ce moment pour aller jouer sa première partie de golf depuis mars.

Brésil

Avec tout près de 350 000 cas de COVID-19 et 22 013 décès selon les plus récentes données compilées, le Brésil affiche la croissance de la pandémie la plus rapide du moment.

Relativement épargné jusqu'à la mi-avril, le Brésil a vu son bilan s'alourdir de quelque 250 000 cas seulement en mai. Le plus grand pays d'Amérique du Sud arrive désormais au deuxième rang mondial pour le nombre de cas, tout juste devant la Russie, et au sixième pour les décès. Les Brésiliens meurent aussi beaucoup plus jeunes, en moyenne qu'ailleurs dans le monde.

Malgré tout, le président Jair Balsonaro décrit constamment les mesures de confinement imposées dans les villes et prône la reprise des activités économiques.

Russie

Elle aussi relativement épargnée par le coronavirus dans un premier temps, la Russie a vu le nombre de cas de COVID-19 exploser sur son territoire à partir de la mi-avril. Le pays affichait, samedi, un total de 335 882 cas de COVID-19, en hausse de 9434 en 24 heures, ce qui lui vaut le troisième rang mondial.

Pour autant, la Russie ne recense que 3541 décès, ce qui représente un taux de mortalité bien inférieur aux pays européens ou à l'Amérique du Nord. Cependant, cette donnée s'explique par le fait que la Russie comptabilise seulement les décès causés principalement par le coronavirus, ce qui exclue du bilan de nombreuses victimes qui avaient déjà d'autres problèmes de santé avant de contracter la COVID-19.

Royaume-Uni

Tandis que les principaux foyers d'infection en Europe, incluant l'Italie, l'Allemagne, la France et l'Espagne, voient la pandémie ralentir de plus en plus, le Royaume-Uni peine, lui, à maîtriser la fameuse courbe.

Les Britanniques cumulent désormais un peu plus de 258 500 cas de COVID-19, en hausse pratiquement constante de 3000 cas par jour depuis des semaines, ce qui en fait le peuple le plus infecté de l'Union européenne et le quatrième pays le plus touché au monde. Le Royaume-Uni, qui fut l'un des derniers pays d'Europe de l'Ouest à ordonner un confinement, totalise aussi 36 875 décès, soit le plus grand nombre de l'UE.

Suède

Longtemps montrée en exemple pour avoir choisi de miser sur un maintien de son activité économique sans conséquence apparente, la Suède semble finalement rattrapée par ses choix.

Après avoir été plutôt épargné en mars par le virus, le pays scandinave assiste à une hausse constante du nombre de cas qui ne montre aucun essoufflement. Selon les dernières données en date, la Suède totalise 33 188 cas de COVID-19 et tout près de 4000 décès, ce qui représente 39,2 décès par 100 000 habitants, soit bien plus qu'aux États-Unis (29,7 par 100 000 habitants).

Canada

Contrairement aux divers points chauds du globe, le Canada peut se targuer d'assister à une stabilisation du nombre de nouveaux cas quotidiens. Malgré tout, les quelque 84 000 cas qu'on y dénombre désormais placent le pays au 13e rang, pratiquement à égalité avec la Chine qui a annoncé 84 084 contaminations à ce jour.

Avec plus de 6400 décès, le Canada s'en tire aussi bien mieux que l'Europe et les États-Unis sur le plan de la mortalité, avec un taux de 17 décès par 100 000 habitants. Le Québec prit isolément, ce taux bondit toutefois à 46,7 morts par 100 000 habitants, si bien qu'il dépasse celui des États-Unis et de la France.

*Les données des différents pays sont tirées du site de l'Université Johns Hopkins