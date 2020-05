La crise vue de l’intérieur

À l’heure où le Québec s’interroge sur la façon dont il traite ses aînés, le cinéaste Denys Desjardins a suivi sa mère pendant des mois dans une résidence privée pour personnes âgées, avant que celle-ci soit transférée dans un CHSLD. Il a aussi pu voir la crise de l’intérieur, sa mère ayant succombé de la COVID-19 au début de la pandémie.

Le 4 mars dernier, Madeleine Ducharme-Desjardins assistait à la première du documentaire Le Château, que lui a consacré son fils réalisateur Denys Desjardins. À ce moment-là, le cinéaste ne se doutait pas qu’il passait une de ses dernières soirées avec sa mère.

« On ne le savait pas à ce moment-là, mais c’était en quelque sorte un hommage posthume, indique Denys Desjardins. La salle était remplie, et il y avait beaucoup de proches de ma mère. Tout ce qui s’est passé après cette soirée est un feu roulant d’affaires surréalistes qui a culminé vers le décès de ma mère, le 31 mars, après qu’elle a probablement contracté la COVID-19. »

Pour son documentaire Le Château, Denys Desjardins a suivi sa mère, Madeleine, pendant plusieurs mois alors que celle-ci venait d’emménager dans un appartement du Château Beaurivage, une résidence pour personnes âgées de Montréal-Nord. Au début, c’était le bonheur.

Mais après un certain temps, l’état de la dame de 86 ans atteinte d’Alzheimer a commencé à se dégrader. Elle a d’abord dû déménager dans un appartement plus petit, avant d’éventuellement être transférée au CHSLD Notre-Dame-de-la-Merci, où elle a vécu ses derniers jours.

« Au début du tournage, j’étais fasciné par le côté Walt Disney ou “tout inclus” de ce centre, relate le cinéaste. Mais je voyais bien que ce Château allait s’effondrer à un moment donné. Je me disais qu’il y aurait certainement des personnes que j’allais suivre qui vivraient des situations dramatiques. Mais je ne me doutais pas que c’est à ma mère que cela arriverait. »

Problèmes déjà existants

Pour avoir filmé pendant plusieurs mois le fonctionnement des résidences pour personnes âgées, Denys Desjardins n’est pas étonné que la crise actuelle ait forcé la société québécoise à remettre en question la façon dont elle traite ses aînés.

« J’ai l’impression qu’avec cette pandémie, on a levé une roche et on a découvert qu’il y avait plein de choses cachées en dessous. Ces problèmes existent depuis longtemps, mais ils viennent de nous éclater en plein visage. L’état de notre système de soins pour les personnes âgées est catastrophique. Il va falloir se poser la question pourquoi, nous, les Québécois, nous nous sommes autant désengagés de nos aînés ? »

