Le plus gros avion du monde est atterri à Mirabel ce matin

L’Antonov, le plus gros avion du monde, est atterri à Mirabel dimanche matin pour effectuer une livraison de matériel médical, la deuxième en moins d’un mois.

Cette fois, il transporte une précieuse cargaison de 130 tonnes de jaquettes de protection destinée au gouvernement canadien. L’appareil s’est envolé de Tianjin, en Chine, avant de faire une escale à Anchorage, en Alaska.

Ce type de cargo est normalement acheminé par transport maritime, mais l’urgence justifie son transport par avion pendant la pandémie, explique Marco Prud'Homme, président de Nolinor Aviation.

Des boîtes de jaquettes le remplissent du plancher au plafond. Toute la cargaison a été empilée à la main, sans palettes, pour maximiser l’espace dans l’Antonov et ne pas le charger inutilement.

«Aussitôt que l’avion arrive, on va le dédouaner et on commence la manutention pour le déchargement. Environ 10 camions seront remplis aujourd’hui donc un bon 10 à 12 heures d’ouvrage», prévoit celui qui coordonne l’opération.

M. Prud’Homme affirme que le recrutement fait partie des défis d’une telle opération. «C’est une job de bras. Il faut trouver des gens pour décharger ça un beau dimanche, au gros soleil toute la journée.»

L’Antonov AN-225, un mastodonte de 300 tonnes propulsé par six moteurs est le seul exemplaire jamais construit de cet appareil de la fin de l’ère soviétique.

Au début du mois, son arrivée à Mirabel a attiré l’attention de nombreux amateurs d’aviation.