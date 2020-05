On a l’impression contraire de prime abord, mais les journées ne se ressemblent pas toutes, en confinement.

Je ne sais pas si c’est comme ça pour vous, mais depuis le début, je pars sur des grands bouts où je trouve mes journées tellement épanouissantes, à cause de ce que j’abats comme boulot, de ce que je cuisine à ma copine ou du temps que je passe à appeler mes proches. Je me suis même mis à la méditation.

Puis, je me casse le nez sur ce que j’ai baptisé une « journée grognon ». Suffit que je trouve ma revue de presse déprimante, que je constate que mon lavage de vitres de la veille a laissé des marques importunes ou qu’un de mes semis meure pour que j’aie envie de tout péter autour de moi.

Défis de pandémie

Il y a les journées COVID, aussi, celles où ma blonde ou moi avons une petite irritation à la gorge et, ça y est, on passe la journée à prendre notre température aux 20 minutes. Ça passe généralement le lendemain.

Je présume que c’est comme ça pour tout le monde et que beaucoup de gens ont des raisons beaucoup plus légitimes que moi d’être grognons ou inquiets pour leur santé. Ceux qui s’exposent à la maladie dans leur travail. Leurs proches qui vivent avec eux. Les gens qui doivent télétravailler et qui se sentent coupables de laisser leurs enfants devant les écrans. Les personnes qui n’ont plus d’emploi. Celles et ceux qui vivent seuls. Les aînés qui sont isolés. On a tous nos défis de pandémie.

Pas normal

J’aimerais ça qu’on garde en tête que ce qu’on vit n’est pas normal et qu’on ne doit pas s’y habituer. On est faits pour voir notre monde sans contrainte, pour rire avec nos collègues à l’heure du lunch, pour pouvoir séparer nos vies personnelles et professionnelles, pour serrer les gens dans nos bras.

Donc, les journées « grognon », je suis pour. C’est peut-être celles qui nous permettent de bien vivre les autres, en fait.