Photos souvenirs: Geneviève Bujold

Reconnue

Photo d'archives

En 1969, la jeune Geneviève (26 ans) était reconnue au niveau international grâce au rôle-titre qu’elle défendait dans le film britannique Anne des mille jours, aux côtés de Richard Burton, ce film historique qui raconte la tragique et courte vie d’Anne Boleyn, épouse d’Henri VIII d’Angleterre. Pour ce rôle, l’actrice québécoise recevra le prix de la meilleure actrice au Golden Globe américains et une nomination aux prestigieux Oscars.

Il y a 50 ans !

Photo d'archives

Son joli minois, dans le film L’acte du cœur, sorti en 1970. Geneviève Bujold y joue une jeune protestante amoureuse d’un prêtre catholique, nul autre que Donald Sutherland. C’est l’un des cinq films qu’elle tournera avec son mari, qui restera plus tard un bon ami, le cinéaste canadien-anglais Paul Almond. Son rôle lui vaudra le prix canadien Etrog (Génie) de la meilleure actrice.

Le Québec à cœur

Photo d'archives

En 1972, Geneviève Bujold et les auteurs-compositeurs Pierre Létourneau et Claude Gauthier. Ce dernier avait partagé avec elle la vedette du film Entre la mer et l’eau douce, long métrage phare du cinéma québécois, inspiré de la vie du chanteur et réalisé par Michel Brault. Avec Brault, l’actrice tournera quatre films, dont Les Noces de papier qui lui valut un Gémeau en 1990. Elle revient régulièrement tourner au Québec.

Internationale

Photo d'archives

La carrière de Geneviève Bujold s’est jouée aussi bien en France, où elle a fait ses débuts auprès de Yves Montand et Jean-Paul Belmondo, qu’au Canada et aux États-Unis. En 1984, elle devenait l’amante de Clint Eastwood (photo) dans le thriller américain La Corde raide. Au fil des ans, elle jouera près de 60 person-nages au cinéma, dont celui, complexe, du chef-d’œuvre de David Cronenberg, Dead Ringers (Faux-semblants), en 1988.

► En cette période de pandémie, Geneviève Bujold est seule en confinement dans son appartement situé dans les montagnes de Californie. Elle en profite pour visionner de bons films et elle lit beaucoup. Mère de deux fils (Matthew, né en 1968, et Emmanuel, né en 1980) elle ne peut pas les voir pour le moment. Côté travail, un projet de film auquel elle devait participer, a été mis sur la glace.

► On peut voir les films québécois dans lesquels Geneviève Bujold a joué sur Éléphant – Mémoire du cinéma québécois, à elephantcinema.quebec, et notamment tous les films qu’elle a tournés avec son ex-mari, Paul Almond, y compris le tout premier, Isabel, sorti en 1968, et Act of the Heart (Acte du cœur). S’y trouvent aussi les films qu’elle a tournés avec Michel Brault, dont Entre la mer et l’eau douce, Mon ami Max et Les Noces de papier, ainsi que Kamouraska de Claude Jutras.

► On peut louer la plupart de ces films sur illico de Vidéotron, ou sur le web, ici, ainsi que sur iTunes.