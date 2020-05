Toronto déçue par des rassemblements de milliers de personnes

TORONTO | Les Montréalais ne sont pas les seuls à s'être rendus en masse dans les parcs à la faveur du beau temps et d'un relâchement des règles de confinement; les Torontois ont fait de même, samedi, au grand dam des autorités qui ont dû resserrer les règles dimanche.

Des photos montrant des milliers de personnes rassemblées au parc Trinity Bellwoods, sans aucun égard aux règles de distanciation sociale, ont «désappointé» la responsable de la santé publique de Toronto.

«Je comprends que c'est une belle journée et qu'on veut profiter de notre ville, mais ces comportements égoïstes et dangereux peuvent nous ramener en arrière. Comme je le disais vendredi, nous observons une hausse du nombre de cas de COVID-19 et avons perdu beaucoup trop de nos proches», a déploré la Dre Eilenn de Villa en enjoignant ses concitoyens à respecter les deux mètres de distanciation sociale.

Plusieurs citoyens aux entreprises ont ajouté leur grain de sel au concert de critiques. «Ne nous appelez pas pour qu'on vous ramène la maison si vous avez passé la journée au parc Trinity Bellwoods à ignorer les règles de distanciation sociale», a notamment lancé l'entreprise Beck Taxi sur son compte Twitter.

Le maire de Toronto, John Tory, a indiqué que de nombreux policiers seront déployés dimanche pour faire respecter les règles de distanciations sociales.

L'Ontario a observé une recrudescence du nombre de cas annoncés quotidiennement au cours de la dernière semaine, avec un bilan qui dépasse à nouveau souvent les 400 cas, contre environ 300 la semaine précédente. Comme au Québec, la métropole est l'épicentre de la pandémie en Ontario, avec plus de 700 décès rapportés seulement à Toronto.