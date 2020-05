CLÉMENT, Jean-Guy



À Lachine, le 22 mai 2020, est décédé Jean-Guy Clément, fils de feu Rosaire Clément et feu Irène Moreau.Il laisse dans le deuil sa soeur Lisette (feu Jean-Pierre Ménard), son frère André (Thérèse Doucet), ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.Étant donné la situation courante, des funérailles privées auront lieu.