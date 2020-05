Canicule : annulation de trois jours de dépistage à Longueuil

Le temps de canicule attendu dans les prochains jours force l’unité mobile de dépistage sans rendez-vous de Longueuil à annuler les activités prévues jusqu’à vendredi au Centre Sénéchal.

« Avec les blouses, les masques et les gants, il fait très chaud pour le personnel médical. On a pris cette décision afin de protéger les employés sous les tentes de dépistage », a expliqué Julie Loslier, directrice de la Santé publique de la Montérégie.

Selon Météo Média, le mercure devrait grimper jusqu’à 32 °C mardi à Longueuil — avec une température ressentie de 38 °C en après-midi.

Vendredi, si la température est clémente, les activités reprendront à l’unité mobile de dépistage sans rendez-vous.

Mme Loslier rassure les citoyens qui prévoyaient avoir recours à cette unité mobile : « Il sera tout de même possible d’avoir accès à un test de dépistage. On invite les gens qui ont des symptômes à téléphoner au 811 pour prendre rendez-vous. Il reste de la place dans les centres en Montérégie ».

Solutions à long terme

La Santé publique de la Montérégie travaille avec les CIUSSS de la région afin de trouver des solutions pour les prochaines journées de grande chaleur. « Par exemple, on souhaite augmenter les ressources pour permettre une rotation du personnel. On veut aussi avoir recours à des aménagements pour travailler malgré la chaleur. On est en rodage et on s’ajuste au jour le jour », a-t-elle souligné.

Certaines cliniques mobiles sans rendez-vous à Montréal ont quant à elles réduit leurs heures d’ouverture, de 10 h à 14 h, en raison de la canicule qui touchera le Québec dans les trois prochains jours.