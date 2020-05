COVID-19 : cri à l’aide des maisons de soins palliatifs

Les maisons de soins palliatifs du Québec lancent un cri du coeur à la population afin de pouvoir continuer d’offrir leurs services aux personnes en fin de vie.

«Les trente-cinq maisons de soins palliatifs au Québec, actuellement, on a un manque à gagner qui avoisine les 30 millions de dollars», explique Marie-Julie Tschiember, directrice de la maison René-Verrier de Drummondville.

En raison de la pandémie de la COVID-19, ces établissements ne peuvent pas tenir les activités de financement qui leur permettent d’aller chercher les fonds nécessaires à leur exploitation.

«On estime, à l’Alliance des maisons de soins palliatifs, qu’il y a environ un gros tiers de nos maisons qui vont être très rapidement à court de liquidités pour passer à travers les prochains mois pour payer, ne serait-ce que leur personnel infirmier, leur personnel soignant», s’inquiète-t-elle.

Bien que les maisons de soins palliatifs reçoivent du financement du ministère de la Santé, celui-ci n’est pas suffisant.

«Évidemment, on s’est tourné vers nos gens du ministère envers qui on a pleinement confiance et on sait qu’on va être entendu. On a très bon espoir. On a de très bonnes relations, mais les gens de nos populations doivent aussi continuer d’être là pour nous», soutient Mme Tschiember.

