COVID-19: la Mauricie se dote de deux unités mobiles de dépistage

Les pompiers de Shawinigan et la Société de transport de Trois-Rivières ont prêté, récemment, des véhicules qui seront transformés en cliniques mobiles de dépistage de la COVID-19.

La santé publique fait présentement entre 250 et 400 tests par jour dans la région. Avec les unités mobiles, qui visiteront les différentes municipalités de la Mauricie, on vise de tester de 100 à 200 personnes de plus par jour.

«On pourrait faire entre 50 et 100 tests par jour, par unité mobile», a précisé Karine Lampron, directrice des services ambulatoires au CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec.

Ces véhicules s'arrêteront dans des entreprises, des zones d'éclosion ou des quartiers ciblés par la santé publique. Seules les personnes qui ont des symptômes seront dépistées, mais l'équipe de l'unité mobile fera aussi du porte-à-porte.

«On le sait, la pandémie a pu causer plusieurs isolements, plusieurs problématiques également», a souligné Mme Lampron.

Par exemple, l'école primaire Saint-Paul, à Trois-Rivières, a été le théâtre d'une éclosion de COVID-19 la semaine dernière avec quatre enseignants et deux élèves qui ont contracté le virus à ce jour.

Si l'unité mobile avait été prête, elle aurait pu être déployée sur le site de l'école. «On aurait déplacé l'unité avec ses équipes et l'ensemble des gens auraient pu être dépisté sur place», a expliqué le président-directeur général du CIUSSS, Gilles Hudon.